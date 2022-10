VIDÉOS - Drame en zone blanche, crash du Rio-Paris, canon Caesar... Les sujets marquants du JT de TF1 cette semaine

Il est capable de tirer six coups par minute et de viser une cible jusqu'à 40 km de distance. Le canon Caesar, dont Paris a déjà livré 18 exemplaires à Kiev, est l'une des armes les plus performantes de l'arsenal français. Exceptionnellement, une équipe de TF1 pu filmer à l'intérieur de l'usine où il est fabriqué..