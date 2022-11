VIDÉOS - Enfants jockeys, "écoterroristes", drame à Seoul... Les 5 sujets marquants du JT de TF1 cette semaine

Kelig, deux ans et demi, était le fils unique de Ludivine et Théo. Leur vie a basculé un soir de février lors d’un diner en famille. Après avoir mangé quelques morceaux d’une pizza Buitoni, l’enfant se sent malade. "Il a croqué quelques bouchées de ce qu’on mangeait nous, et très vite, il a eu des premiers symptômes, des diarrhées, des maux de ventre", se remémore le père endeuillé. Le 20h de TF1 est allé à la rencontre de ses parents, profondément meurtris par le drame.