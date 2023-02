Enfer somalien, météorite en Normandie, affaire Palmade... Les 5 reportages marquants de TF1 cette semaine

"J'ai enterré mes deux fillettes il y a un mois. Elles ont enduré la faim, la soif, c'est la sécheresse qui les a tuées", témoigne une femme qui a perdu ses jumelles. Les journalistes de TF1 Liseron Boudoul et Lucas Lassalle se sont rendus en Somalie, pays considéré comme l'un des plus dangereux et les plus pauvres au monde, touché par une sécheresse historique. Un document exceptionnel à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.