Expulsés de leur camping, oublié par son bus... Les 5 vidéos de TF1 à ne pas rater

"Nous l’avons appris par SMS, le dimanche avant le 15 août". À Granville, dans la Manche, 81 propriétaires de mobil-homes et leurs familles ont appris qu'ils allaient être expulsés du camping. Tous y louent un emplacement, et pour certains depuis 30 ans, mais le futur propriétaire veut y installer des chalets en dur à la place. Sur place, un mélange de colère et de désespoir. "C'est le pot de terre contre le pot de fer", résume Annick, qui ne ferme plus l'œil de la nuit depuis qu'elle a appris la nouvelle