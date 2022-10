VIDÉOS - Pigeons envahisseurs, bonne nouvelle pour les flemmards... Les 5 sujets étonnants du JT de TF1 cette semaine

Le GPS indique toujours "Capavenir Vosges". Pourtant, sur le panneau d’entrée de la ville, on lit "Thaon-les-Vosges". C'est le nom de toujours de cette petite ville de l'Est de la France de 8.000 habitants. Mais en 2016, le maire de l’époque avait une drôle d’idée : rebaptiser sa commune. Une tocade qui lui a fait perdre son fauteuil aux dernières élections, et qui n'a pas été sans conséquences pour les habitants.