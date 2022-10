VIDÉOS - Linge aux fenêtres, Maurice le sanglier... Les 5 sujets étonnants du JT de TF1 cette semaine

Hublots, porte d'accès à la cabine, morceaux de moteurs, plaques d’indications des toilettes... Acheter un morceau d'A380, ça vous tente ? C'est ce qui est proposé depuis jeudi et jusqu'à ce samedi à Toulouse : plus de 500 pièces issues d'un exemplaire du plus gros avion de ligne du monde sont vendues aux enchères.