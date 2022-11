Privés d'eau chaude, mystère des chats voyageurs... Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

Alors qu'il se promenait sur une plage du Débarquement, Benoît Mabire a ramassé ce qu’il pense être une jolie pierre et la placée dans sa veste. Bien mal lui en a pris : il s’agissait en fait d'une munition au phosphore de la Seconde Guerre mondiale. "Si je n’avais pas eu le réflexe d’enlever ma veste plus tôt, je cramais", témoigne le Normand, victime de brûlures au second degré, en montrant ses vêtements en partie calcinés.