Patron en fugue, odeurs fétides au collège... Les reportages étonnants de TF1

"On ne fait plus rien, on attend". Les quatre employés d’un restaurant situé dans un camping de Sainte-Marie-aux-Mines, dans le Haut-Rhin, vivent une situation aussi difficile qu'ubuesque : leur patron est parti le 9 août dernier sans laisser d'explication, et depuis aucune nouvelle. Pour éviter un éventuel licenciement, ils font acte de présence. Ils confient leur sentiment d'abandon ici et dans le reportage à retrouver en tête de cet article.