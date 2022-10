Témoignage poignant, fausses cartes de carburant... Nos 5 vidéos marquantes de la semaine

"La balle est venue se loger dans la cabane de mon fils". Dimanche dernier, en Haute-Savoie, le tir d'un chasseur a failli provoquer un drame : un père et son fils de 3 ans, qui jouaient alors sur leur terrasse, ont été frôlés par la balle, comme en atteste l'impact sur le mur de leur maison et le trou dans la cabane de l'enfant, où elle s'est encastrée après avoir ricoché. Le père, qui a retrouvé le chasseur en cause et porté plainte, témoigne, encore sous le choc.