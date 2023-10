Tentative d'enlèvement, permis usurpé, record étonnant... Les vidéos de TF1 à ne pas rater

En mai 2021, Valentin Marcone (photo ci-dessus) avait tué son patron et l'un de ses collègues avant de se lancer dans une cavale dans les montagnes cévenoles, et de se rendre trois jours plus tard. Le père et la sœur de celui que les médias ont surnommé "le forcené des Cévennes" ont accepté de témoigner pour la première fois devant les caméras du 20H cette semaine.