Affaire Jubillar, incendie tragique, caméra cachée... Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

"C'est vraiment très gênant. On me voit nue et franchement, je suis restée bloquée pendant des heures en me disant : 'il a vu ça'". Des plaintes accusant des propriétaires d'utiliser des caméras dissimulées dans le logement qu'ils louent s'accumulent depuis plusieurs mois. TF1 a ainsi recueilli le témoignage d'une jeune femme, Larissa, qui en a découvert deux dans son Airbnb, dans la salle de bain et dans la chambre.