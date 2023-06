Septuagénaire sauvée dans un ravin : les histoires de survie les plus incroyables en France

Du côté des Pyrénées, c'est un randonneur de 41 ans qui a évité le pire. En mai 2016, Yannick Niez a été retrouvé vivant dans une crevasse de La Pierre Saint-Martin, en Nouvelle-Aquitaine, cinq jours après sa disparition. Alors qu'il marchait en raquettes, il était tombé dans un trou caché par de la neige, comme le raconte France Bleu. L'homme a eu la chance d'être projeté sur une autre couche de neige, et non sur une roche. Il s'est retrouvé dix mètres plus bas, une chute vertigineuse mais qui aurait pu s'avérer bien plus grave dans ce secteur qui compte plusieurs crevasses de 60 mètres de profondeur.

Une source lui a permis d'éviter la déshydratation, et il est parvenu à rester au sec grâce à ses vêtements de rechange. Mais l'homme ne disposait d'aucun duvet ni couverture de survie, dans cette crevasse où le mercure ne dépassait pas les cinq degrés. Quant à son téléphone portable, la connexion ne passait pas. Il a tout de même réussi à interpeller des gendarmes, qui sont parvenus à le retrouver, pleinement conscient, et seulement légèrement blessé à la main et aux chevilles.