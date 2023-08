Septuagénaire sauvée dans un ravin : les histoires de survie les plus incroyables en France

La septuagénaire découverte saine et sauve dans un ravin d'un village ardéchois a survécu trois jours durant sans boire ni manger. Elle avait quitté sa résidence secondaire samedi, pour rallier son domicile principal d'Ollières-sur-Eyrieux, mais n'était jamais arrivée à bon port, selon France Bleu. C'est à compter de mardi que l'alerte est donnée et que les secours sont partis à sa recherche. Un voisin qui participait aux battues est parvenu à retrouver le véhicule renversé dans le ravin, et juste à côté la conductrice miraculée, seulement légèrement blessée.

"Elle était sortie toute seule du véhicule, elle s'était assise devant et attendait. Elle paraissait déshydratée et se plaignait de douleurs au niveau du thorax", a rembobiné le capitaine Julien Hilaire, pompier et membre du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, le Grimp, dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. "On était content de la retrouver dans cet état, dans la mesure où le ravin est profond. Quand on a compris qu'elle y était depuis presque quatre jours, on était très satisfait." "C'est une bonne étoile qui l'a suivie. Elle ne devait pas partir à ce moment-là", s'est aussi réjoui un habitant de la commune. Le voisin qui a localisé le véhicule, sauvant ainsi la vie de la conductrice, est devenu le héros de tout un village, mais préfère de son côté rester discret.