VIDÉOS - Usurpatrice en série, bébés cachalots... Les sujets marquants du JT de TF1 cette semaine

Le week-end dernier à Villetaneuse, une mère et sa fille adolescente ont été agressées chez elles, à l'arme blanche, par trois hommes masqués. Quelques jours plus tôt, la mère avait pris à partie un vendeur de drogue à l'entrée de son immeuble. Blessées et toujours sous le choc, elles se confient sur cette "scène horrible" dans la vidéo du 20H à retrouver en tête de cet article.