Parlant de la lutte contre les produits de contrefaçon, on pense souvent aux vêtements et aux sacs, mais on le sait moins, cela touche aussi l’alimentaire. Le phénomène est en train d’exploser. L’an dernier, 1,15 million ont été saisis.

Lire plus

Source : JT 20h Semaine

Accueil - Sujets de société - Alimentation : les saisies de produits contrefaits explosent Alimentation : les saisies de produits contrefaits explosent