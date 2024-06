L'Hexagone est champion du monde de paperasserie, un cauchemar de règles et de formulaires à remplir. C'est la promesse d'Emmanuel Macron de simplifier la vie des entreprises. Or, la simplification va prendre du temps et va continuer dans la durée.

Lire plus

Source : Bonjour !

Accueil - Sujets de société - Bonjour ! La Matinale TF1 - Choc de simplification : pas si simple ! Bonjour ! La Matinale TF1 - Choc de simplification : pas si simple !