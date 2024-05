Un nouveau magazine trimestriel arrive dans nos kiosques ce mercredi 29 mai et porte le nom de "Vieux". C'est un magazine qui veut nous donner une autre image des plus âgés comme étant plus branchés. Antoine de Caunes a été choisi comme parrain.

Lire plus

Source : Bonjour !

Accueil - Sujets de société - Bonjour ! La Matinale TF1 - Vive les vieux ! Bonjour ! La Matinale TF1 - Vive les vieux !