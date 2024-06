On voit de plus en plus de boîtes à clés pour les locations de logement de courte durée entre particuliers. Le magazine 60 Millions de consommateurs met aujourd’hui en garde : leur utilisation est risquée.

Lire plus

Source : JT 13h Semaine

Accueil - Sujets de société - Clés cachées : que dit votre assureur en cas de vol ? Clés cachées : que dit votre assureur en cas de vol ?