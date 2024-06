De plus en plus de Français entretiennent des relations au travail. Un Français sur deux a déjà eu une relation amoureuse et un sur cinq, une aventure sexuelle.

Lire plus

Source : Bonjour !

Accueil - Sujets de société - L'amour au travail : fausse bonne idée ? L'amour au travail : fausse bonne idée ?