L'armée de l'air et de l'espace fête ses 90 ans. L'occasion de replonger dans les archives de la Patrouille de France qui est un peu plus jeune, 71 ans. On la voit tous les ans à l'occasion du 14 juillet, mais pas seulement.

Lire plus

Source : Bonjour !

Accueil - Sujets de société - L'œil dans le rétro : La Patrouille de France L'œil dans le rétro : La Patrouille de France