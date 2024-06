Moins d'un Français sur deux a prévu de partir en vacances à cause du budget, mais aussi à cause des Jeux olympiques qui risquent de faire grimper les prix. En effet, on observe une chute des réservations pour les vacances, soit -13,6% par rapport à 2023.

Source : Bonjour !

