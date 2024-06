De nombreux Français ne seront pas chez eux lors du premier tour et surtout du second tour de ces élections législatives. Il est bien sûr possible de voter par procuration. Comment faire ? Jusqu’à quand la démarche est-elle possible ? Est-elle compliquée ?

Source : JT 20h Semaine

