Dans les stations balnéaires et sur certaines bases nautiques, on manque de CRS nageurs sauveteurs. Ils ont été réquisitionnés pour surveiller les sites où se dérouleront les compétitions pendant les J0. Reportage en Bretagne et en Loire-Atlantique.

Lire plus

Source : JT 20h Semaine

Accueil - Sujets de société - Plages : y aura-t-il assez de surveillance cet été ? Plages : y aura-t-il assez de surveillance cet été ?