Le débat est relancé sur les radars urbains, qui sont plus petits que les autres et ne flashent pas. Cinq viennent d'être mis en service à Toulouse. Ils verbalisent donc les automobilistes, et très souvent.

Lire plus

Source : JT 13h Semaine

Accueil - Sujets de société - Radars urbains : ils verbalisent à grande vitesse Radars urbains : ils verbalisent à grande vitesse