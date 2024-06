Il y a de plus en plus de rats en ville et parfois même jusque dans les maisons. Ce serait à cause des inondations ou encore des chantiers qui les font remonter à la surface. Dans plusieurs communes, la situation devient très problématique.

Source : JT 13h Semaine

