Le terme "NOLD" est la contraction des mots Never et Old, et signifie "Jamais vieux". Il englobe une génération comprise entre 45 et 65 ans, celle qui ne veut pas être étiquetée comme senior. Dans la tête, les "NOLD" ont toujours 30 ans.

Source : Bonjour !

