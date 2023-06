Quel chien adopter quand on est senior ?

Pour les seniors qui n'ont pas déjà l'habitude des chiens, on évite en primo-adoption les grands animaux trop puissants et, bien sûr, les chiens de première et deuxième catégorie, réputés dangereux (pitbulls, mastiffs, American staffs, rottweillers). Moins réactive et en moins bonne capacité physique, la personne âgée pourrait perdre le contrôle de son animal et se mettre en danger.

On bannit aussi des candidats potentiels les chiens de berger et les chiens de chasse qui ont besoin de "travailler" et qui demandent un maître très actif pour les occuper au quotidien. C'est le cas des Jack Russell terriers, des bergers australiens, allemands ou belges, des Border Collies…