Sous curatelle, peut-on contester son hospitalisation forcée ?

La plus haute juridiction française casse l’arrêt en appel et donne raison à la personne protégée. "Si l'hospitalisation d'office est prévue lorsque l'état mental du patient rend impossible son consentement et qu'une surveillance constante est justifiée, cette protection nécessaire doit respecter les libertés individuelles, les droits fondamentaux et la dignité de la personne. Cette organisation a pour finalité l'intérêt de cette personne et favorise son autonomie dans la mesure du possible", affirme la Cour de cassation. Les magistrats valident la possibilité de saisir le juge pour obtenir l'arrêt des soins sans consentement, ou l'exercice d'un recours en cas de refus du juge : "Ce sont des actes personnels que la personne protégée peut accomplir seule", ajoutent-t-ils.

En cas de tutelle ou d'habilitation familiale, la représentation n'est possible que si l'assistance ne suffit pas. "Il est sans importance que le curateur n'ait pas assisté le malade dans cette initiative ou qu'il n'ait pas lui-même saisi le juge. L'assistance n'est envisagée que si elle ne peut pas prendre seule une décision éclairée", conclut la Cour de cassation.