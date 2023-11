Boutons d'appel d'urgence dans les établissements scolaires : à quoi pourrait ressembler le dispositif ?

Après l'attentat de la promenade des Anglais en 2016, la mairie de Nice a notamment dispersé des boutons d'alerte de ce type dans les classes des écoles maternelles et primaires, rappellent nos confrères de BFMTV. Concrètement, quand l'un des boutons alerte-attentat est actionné, un contact radio est immédiatement établi avec la police municipale et renvoyé vers le centre qui supervise toutes les caméras de surveillance de la ville. La même année, la mairie d'Aix-en-Provence a équipé les personnels de ses écoles de bipeurs qui permettent d'avertir immédiatement la police municipale, alertée via un SMS envoyé automatiquement.

Autre illustration à Châteauroux : des boîtiers entrainent le retentissement d'une alarme qui conduit au confinement des élèves et des équipes enseignantes dans les classes avec un verrouillage de portes.