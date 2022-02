Villages aux rues sans nom : bientôt la fin du calvaire pour des centaines de milliers de Français

Kentigwern Jaouen ne compte en effet pas les fois où ses colis se sont perdus, faute de numéro. Ce finistérien amateur de matériel médiéval commande portant souvent sur internet et est donc obligé de sortir un bouclier d'une autre époque pour signaler sa propriété au sein du lieu-dit où il habite. "Plusieurs fois, je me suis retrouvée avec des amis ou des livreurs qui sont bloqués sur des chemins de terre. On doit alors faire venir le tracteur des voisins", relate Kentigwern Jaouen.

Ce nouveau dispositif devrait également aider les services de secours et leurs interventions en zone rurale. "Nous, ce qu’on souhaite, c’est gagner en efficacité pour pouvoir intervenir le plus rapidement chez les gens, pour pouvoir leur porter secours et ne pas attendre. Parce qu'un quart d’heure pour celui qui attend, c’est énorme", souligne Isabelle Le Floch, cheffe du centre d'incendie et de secours de Brasparts, dans le Finistère.

Seulement, l'opération prend du temps. En plus d'apposer numéros et nom de rues, ceux-ci doivent être saisis avec les adresses et la date de délibération sur les plans du cadastre. Toute une organisation qui un coût. Pour le village de 700 habitants de Saint-Jean-en-Mayenne, en Mayenne, le montant de la facture est de plus de 6000 euros. "Si on ajoute le béton, les mats, la visserie, le temps des agents qui posent, le temps de la secrétaire qui a saisi, ça coute beaucoup plus cher", ajoute par ailleurs le maire de la commune, Olivier Barré.