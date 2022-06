24 ans après, ce couple n’a toujours pas révélé à son fils avoir gagné 500.000 euros au Loto

An Lammens, conseillère des gagnants à la loterie nationale belge, a expliqué pourquoi elle encourageait à la discrétion. "La plupart du temps, je leur parle au téléphone après le tirage. Ensuite, je tente de les convaincre de ne dire à personne, y compris à leurs enfants et à leurs meilleurs amis, qu'ils ont gagné une grosse somme d'argent", raconte-t-elle. Car quand on gagne au Loto, le rapport aux autres change. "Si vous annoncez que vous avez gagné, tout le monde viendra frapper à votre porte pour vous raconter les histoires les plus dramatiques et les plus touchantes. Les gens trouvent normal que vous partagiez, parce que l'argent tombe tout simplement du ciel”, ajoute-t-elle auprès du quotidien.