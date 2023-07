Haine anti-LGBT+ : le plan du gouvernement pour lutter contre les violences

Toujours sur le volet de l'accompagnement des personnes LGBT+, les forces de l'ordre bénéficieront d'une formation renforcée "aux enjeux d'inclusion et de lutte contre les actes LGBTphobes". L'objectif : améliorer le recueil et le traitement des plaintes, mais aussi leur permettre de "mieux qualifier les faits" dès que la victime dépose plainte et rendre ainsi "les poursuites plus effectives". Tous les policiers et gendarmes devront être formés sur ces enjeux d'ici 2024.

Ils ne seront pas les seuls à l'être : agents publics, professionnels et bénévoles d'associations bénéficieront aussi de contenus sur les LGBTphobies dans le cadre d'une formation. Les professionnels de santé seront aussi concernés, avec un module spécifique intégré à leur parcours d'étude d'ici 2025-2026.

Par ailleurs, des référents police et gendarmerie dédiés à la question seront mis en place, en lien avec les associations. Pour lutter contre l'augmentation des agressions LGBTphobes, l'exécutif prévoit par ailleurs de "mieux sécuriser" les lieux où ces attaques sont les plus fréquentes, en les identifiant et en les répertoriant. La sécurité aux abords de ces espaces sera renforcée dès l'année prochaine, avec "l'augmentation des patrouilles aux lieux et horaires les plus à risque".