Violences aux soignants : le plan du gouvernement pour une "tolérance zéro"

Les sanctions pénales vont être "renforcées", avec la création d'un "délit d'outrage" contre les professionnels libéraux - qui existe déjà pour les hospitaliers - ou la possibilité nouvelle, pour un directeur d'établissement, de se joindre à la plainte d'un agent. L'exécutif veut aussi inciter à signaler et à porter plainte, et améliorer l'accompagnement des victimes, par exemple en "systématisant" la réception de plaintes au sein de l'établissement ou en cabinet.

Les soignants seront formés "à la gestion de l'agression", pour être capables "en amont, de déceler et prévenir une agressivité qui monte", dans le cadre des formations continue et initiale. Le gouvernement a aussi pour objectif de former 150.000 professionnels au "brevet de secourisme en santé mentale" en 2025.