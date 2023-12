Violences conjugales : comment fonctionne l'aide d'urgence aux victimes, mise en place le 1er décembre ?

Depuis le 1ᵉʳ décembre, les victimes de violences conjugales peuvent demander à la CAF une nouvelle aide financière. Prévue par la loi du 28 février 2023, cette aide d'urgence doit être attribuée sous 3 à 5 jours. Qui peut en bénéficier et comment ? On fait le point.

Une nouvelle allocation pour les victimes de violences conjugales est mise en place depuis le 1er décembre. Alors que près de 244.300 personnes ont subi des violences conjugales en 2022, soit 15% de plus que l’année précédente, ce dispositif doit aider les victimes à quitter le domicile et faciliter un nouveau départ.

Dans un communiqué, publié ce jeudi 30 novembre, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a détaillé les modalités de cette aide. On fait le point.

Qui peut en bénéficier ?

"Femme ou homme, en cours de séparation ou non, avec ou sans enfants à charge, et quelles que soient ses ressources", toute personne victime de violences conjugales pourra solliciter cette aide, explique la Cnaf.

Quelles sont les démarches ?

La demande de cette aide se fera via le site internet ou dans les accueils des caisses d'allocations familiales. Selon le communiqué, la victime devra montrer un document "datant de moins d’un an, attestant des violences : dépôt de plainte, ordonnance de protection ou signalement au procureur de la République".

Prévue par la loi du 28 février 2023, cette aide d'urgence est ensuite attribuée dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés.

Quel montant ?

Versée en une fois, l'aide sera d’un montant minimum de 240 euros et jusqu’à 1330 euros selon les ressources du demandeur et le nombre d’enfants à charge. Ainsi, une personne avec trois enfants à charge de moins de 21 ans, et dont les ressources

sont inférieures ou égales à 690 euros par mois, percevra 1337 euros.

Selon la situation financière et sociale de la personne victime de violences, les Caf verseront cette prestation "sous forme d’une aide non remboursable ou d’un prêt sans intérêt". Dans ce dernier cas, l’auteur des violences pourra être condamné à rembourser le prêt à la place de la victime, précise la Cnaf.