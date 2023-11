Violences conjugales : 244.000 victimes en 2022, en hausse de 15%

Selon les chiffres dévoilés par le ministère de l'Intérieur ce jeudi, 244.300 personnes ont été victimes de violences conjugales en 2022. Des chiffres en hausse de 15% par rapport à 2022, et deux fois plus élevés qu'en 2016.

Le nombre ne cesse d'augmenter. En 2022, 244.300 personnes ont été victimes de violences commises par leur

partenaire ou ex-partenaire, selon des chiffres dévoilés ce jeudi 16 novembre par le ministère de l'Intérieur. Soit une augmentation de 15% par rapport à 2021, proche du taux d’évolution annuel moyen constaté depuis 2019, indique le communiqué. Les deux tiers des violences évoquées sont physiques, elles concernent des femmes à 86%, et 87% des mis en cause sont des hommes. 145 homicides conjugaux ont été commis.

Les violences sexuelles conjugales sont les moins fréquemment enregistrées mais constituent la catégorie de violences enregistrées qui augmente le plus en 2022 (+21%). Les violences physiques augmentent globalement dans des proportions similaires (+17%). Les violences verbales ou psychologiques progressent globalement de 11% sur la même période, avec une hausse nettement plus forte du harcèlement moral (15%).

Seule 1 victime sur 4 signale les faits aux services de sécurité

Comment expliquer l'augmentation constante du nombre de victimes ces dernières années ? Le gouvernement évoque, pour justifier le fait que les chiffres enregistrés aient doublé depuis 2016, un "contexte de libération de la parole et d’amélioration des conditions d’accueil des victimes par les services de police et de gendarmerie". Cela ne signifie pas que la délinquance en la matière a augmenté, seulement que les victimes en rendent plus souvent compte. Toutefois, il ne s'agit que de la partie immergée de l'iceberg puisque d’après l’enquête de victimation Genese 2021, seulement une victime de violences conjugales sur 4 signale aux services de sécurité les faits qu’elle a subis.

Enfin, quelle est la sociologie des victimes ? 74% d'entre elles ont entre 20 et 45 ans. Au sein de cette tranche, les 30-34 ans concentrent 17% des victimes. Mais les victimes de violences sexuelles sont plus jeunes puisque la moitié ont moins de 30 ans, contre 36% des victimes de violences physiques et 30% des victimes de violences verbales ou psychologiques. La très grande majorité des victimes de violences conjugales enregistrées en 2022 sont françaises, mais la part de victimes étrangères (15%) est deux fois plus élevée que la part d’étrangers vivant en France (8%). Comme en 2021, la Seine-Saint-Denis, la Guyane, le Pas-de-Calais, le Nord et la Réunion sont les départements qui affichent le plus fort taux de victimes enregistrées pour 1000 habitantes âgées de 15 à 64 ans.