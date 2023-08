Violences conjugales : le nombre de plaintes déposées en hausse

Sur le territoire existe une forte disparité concernant ces violences. Le taux de femmes de 15 à 54 ans victimes de violences conjugales enregistrées par les forces de l'ordre est supérieur à 8 pour 1000 dans 10 départements dont la Seine-Saint-Denis qui détient le taux le plus élevé, avec 10,6 pour 1000. La Guyane (10,5 pour 1000), la Guadeloupe (9,7 pour 1000) et la

Réunion (8,3 pour 1000) complètent ce triste podium.

Ces départements sont suivis par les Provence-Alpes-Côte d’Azur (avec des taux de 9,4 pour 1000 dans les Alpes-Maritimes et de 8,2 pour 1000 dans les Bouches du Rhône et le Var), dans les Hauts de France (taux de 8,4 pour 1 000 dans le Nord, de 7,9 pour 1000 dans le Pas-de-Calais et de 7,4 pour 1000 dans l’Aisne).