Violences conjugales : "Il faut aller plus loin" dans la lutte, selon la ministre à l'égalité femmes-hommes

Le 3 septembre 2019, commençait le Grenelle des violences conjugales, chargé de proposer des mesures pour lutter efficacement contre les violences conjugales. Trois ans plus tard, quel bilan peut-on tirer de ces concertations et des mesures appliquées ?

Isabelle Lonvis-Rome : Le bilan en terme d'avancée s'avère positif parce que beaucoup a été fait. Tous les ministères se sont mobilisés. Il y a par exemple la mise en place de nouveaux outils pour la protection des victimes, comme le bracelet anti-rapprochement. Plus de 700 de ces bracelets sont actifs aujourd'hui. Plus de 3000 "téléphones grave danger" ont été distribués. Dans les tribunaux, on a plus de 120 filières de l'urgence qui ont été mises en place. S'agissant de la police et de la gendarmerie, plus de 150.000 personnes ont été formées.

Des intervenants sociaux sont également de plus en plus présents dans les commissariats et les gendarmeries, il y en a plus de 400 aujourd'hui. Autre secteur très important, et qui a été renforcé, celui de l'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, nous disposons de plus de 9000 places, soit 80% de plus qu'il y a cinq ans, et la PM a annoncé, vendredi 2 septembre, que nous attendrons les 10.000 à la fin de l'année et que 1000 places supplémentaires seront encore créées d'ici fin 2023.

L'Égalité entre les hommes et les femmes est la grande cause du quinquennat, pour la deuxième fois, ainsi que l'a rappelé le président de la république, ainsi qu'il a pu l'être dit le 2 septembre par la Première ministre. Donc, nous allons aller encore plus loin, encore plus fort justement sur la lutte contre les violences faites aux femmes.