Violences conjugales : l'aide d'urgence pour les femmes est-elle en réalité un prêt qui devra être remboursé ?

Un nouveau dispositif pour les victimes de violences conjugales est entré en application ce vendredi. Nommé "aide universelle d'urgence", il s'agit en réalité, pour beaucoup, d'un prêt à taux zéro. Les associations saluent toutefois une avancée.

Un pas de plus pour protéger les femmes. À compter de ce vendredi 1ᵉʳ décembre, toute personne victime de violences conjugales peut bénéficier "d'une aide financière". D'un montant compris entre 240 euros et 1330 euros, ce coup de pouce versé par la Caisse d'allocations familiale (Caf) doit permettre à la victime de "quitter rapidement son foyer, se mettre à l'abri et faire face à ses dépenses immédiates", comme s'en félicite le gouvernement sur son site. Sauf que sur les réseaux sociaux, certains affirment que cette aide n'en porte que le nom. Et qu'elle devra être remboursée par la victime. Alors, vraie aide financière, ou prêt qui ne dit pas son nom ? Nous avons vérifié.

Aide non remboursable dans certains cas, prêt dans d'autres

Le décret d'application publié au Journal officiel le 25 novembre précise les modalités concrètes d'attribution de ce soutien financier. On y apprend notamment qu'il est ouvert à toutes les femmes majeures en possession d'un document datant de moins d'un an, attestant des violences. "Dépôt de plainte, ordonnance de protection ou signalement au procureur de la République", liste la Caf sur son site.

Mais on découvre également que ce soutien financier prend "la forme d'un prêt sans intérêt ou d'une aide non remboursable". Concrètement, cela signifie que pour bénéficier de "l'aide non remboursable", la victime doit avoir des ressources inférieures à un certain niveau. Ainsi, une femme seule qui possède moins de 1,5 fois le montant net du Smic (soit environ 2029 euros) et moins de 2,25 fois le montant net du Smic si elle a un enfant (3040 euros), sont toutes les deux éligibles.

Mais dans tous les autres cas, il ne s'agit pas d'une aide, mais d'un prêt à taux zéro qui devra être remboursé sous moins de douze mois.

"L'aide d'urgence" prend la forme d'un prêt à taux zéro en fonction des ressources de la victime - Capture d'écran / CAF

Une condition de revenus que regrettent les associations. "Elle donne l'impression que le soutien pallie la précarité de la femme. Sauf qu'une victime peut avoir un bon salaire et être complètement prise à la gorge par un conjoint violent", explique en effet Anne-Cécile Mailfert. Auprès de TF1info, la présidente fondatrice de la Fondation des Femmes rappelle que de nombreuses femmes - 14% selon un sondage - sont victimes de violences économiques. "Une personne qui a des revenus n'y a pas forcément accès si le conjoint violent contrôle son compte bancaire." C'est d'ailleurs aussi l'une des limites d'une aide versée directement par la Caf. "Pour ouvrir un nouveau compte bancaire, une victime doit déjà posséder une adresse. Ce qui limite l'accès à cette aide d'urgence", note Anne-Cécile Mailfert. Même son de cloche du côté de Ynaée Benaben. Cofondatrice de l'association En avant toute(s), elle regrette que les victimes aient encore à "subir la responsabilité des coups et des coûts". "En accordant une vraie aide financière, sans remboursement, l'État aurait reconnu qu'il est de sa responsabilité de protéger les victimes", souligne la directrice de l'association féministe.

À noter toutefois qu'une femme n'aura pas nécessairement à rembourser son prêt. Toujours dans le même décret d'application, il est précisé que ce remboursement reviendra à la charge du partenaire responsable des violences, dans le seul cas où celui-ci serait condamné par la justice. Une disposition particulière à cette aide, qu'Ynaée Benaben trouve aussi "intéressante que délicate". Intéressante, car ce mécanisme fait "porter la responsabilité au bon endroit". "Décider que c'est à l'homme violent de prendre en charge le remboursement du prêt, c'est lui faire porter le coût de ses actes", salue-t-elle. Mais délicat, tant ce remboursement est conditionné au bon fonctionnement de chaque pièce de l'engrenage. "Si la police, la justice ou la Caf ne suit pas, c'est l'ensemble du mécanisme qui s'enraye", argue-t-elle. De son côté, Anne-Cécile Mailfert ajoute qu'une femme pourrait craindre de faire ce prêt de peur de voir sa procédure en justice déboutée. "Le constat est bon, l'objectif est bon. Mais je doute que le dispositif résiste à l'épreuve des faits", résume Anne-Cécile Mailfert.

C'est pourquoi, afin de rendre ce système le plus efficace possible, les deux femmes appellent à penser le rôle des associations, seul acteur clairement identifié par les femmes victimes de violence. Pour rappel, il s'agit déjà un réseau de 81 associations qui maille tout le territoire pour proposer des hébergements aux victimes qui appellent le 3919 et répondent aux questions sur la plateforme "Comment on s'aime".

REPORTAGE - Au cœur d'une plateforme du 3919, à l'écoute des femmes victimes de violences Source : JT 13h Semaine

Reste que ce soutien financier est un bon signal aux yeux des associations, tant sa portée symbolique est forte. "Il est le signe d'une prise de conscience de l'importance du frein économique pour sortir des violences", se félicite ainsi Ynaée Benaben. "C'est un bon signal que de vouloir lever les obstacles financiers", corrobore Anne-Cécile Mailfert. Au-delà d'une reconnaissance par l'État de cette difficulté, désormais, ces deux représentantes d'association espèrent que ce dispositif soit plus "qu'une première étape".

