Violences conjugales : la France récompensée par le Conseil de l'Europe pour le dépôt de plainte à l'hôpital

En juin, une ligne téléphonique dédiée aux violences conjugales a été créée entre les policiers et les professionnels de santé pour conseiller au mieux la victime.

Deux autres initiatives judiciaires ont par ailleurs reçu des mentions spéciales : l'une concerne un quiz virtuel et des sites internet d'apprentissage spécifiques pour les écoles primaires et secondaires au Danemark, et l'autre le développement du centre public de justice de la région d'Odessa, en Ukraine.