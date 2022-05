Violences conjugales : une femme glisse un "SOS" à une pharmacienne, son compagnon arrêté

"Pendant qu'on discutait avec son conjoint, un collègue est passé à côté d'elle. Elle était assise sur une chaise, on lui a demandé si ça allait et elle a commencé à pleurer. Alors, on s'est vraiment dit qu'elle voulait de l'aide", a raconté la pharmacienne à RTL. Selon France Bleu, cette dernière a tenté de gagner du temps en prétendant ne pas parvenir à lire l'ordonnance et avoir des doutes sur un médicament, l'obligeant à appeler l'hôpital.

Elle serait aussi parvenue à faire passer la cliente de l'autre côté du comptoir en attendant l'arrivée de la police, cinq à dix minutes plus tard. "On a dû la retenir longtemps derrière, heureusement que son conjoint n'a rien dit", se contentant de "se déplacer pour essayer de voir derrière ce qu'il se passait", a-t-elle témoigné auprès de RTL.