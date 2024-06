La justice peut notifier à une personne, auteur de violence conjugale, une ordonnance de protection pour son conjoint ou ex conjoint. Cette décision peut restreindre son droit de voir ses enfants, sans que le juge ait à se demander s’ils courent également un danger.

L’ordonnance de protection existe depuis 2010. Cette décision permet au juge aux affaires familiales d'assurer dans l'urgence la protection de victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Si des violences physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles mettent en danger la victime ou un enfant, le juge éloigne l’auteur des faits. Il s’agit ensuite d’accompagner la victime dans un processus de sortie du cycle de violences. La Cour de cassation précise que la mesure d’éloignement de l’auteur des faits concerne également les enfants, même s’ils ne sont pas reconnus comme victimes.

L’histoire jugée concerne un père de famille qui se plaint d’une ordonnance de protection trop restrictive accordée contre lui. Cette ordonnance lui interdit de se présenter au domicile de l’enfant et de sa mère et d’entrer en relation avec eux de n’importe quelle manière. Il n’a que le droit d’exercer un droit de visite précisément encadré.

Le juge estime que la mère court un danger. "Cela ne lui permet pas d’en conclure que l’enfant serait de ce fait lui aussi en danger et devrait être également protégé", soutient le père pour contester la restriction de visite à son fils.

Protéger l’adulte coûte que coûte

Or, d’après la Cour de cassation, une telle mesure renforcée doit protéger l’ex-conjoint ou concubin ou partenaire de Pacs coûte que coûte. "Il est possible, pour assurer la protection de l’adulte, de prononcer un certain nombre d’interdictions qui ont des conséquences sur les liens avec les enfants, notamment lorsque les relations avec ceux-ci risquent de conduire à rencontrer le parent qui vit avec eux", insistent les juges. Il se peut que demeurent seulement, pour toute relation avec les enfants, les mesures de visite autorisées par le juge aux affaires familiales.