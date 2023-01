Violences conjugales : vers la création d'une aide financière d'urgence pour les victimes ?

Comment les personnes victimes de violences conjugales pourront-elles concrètement bénéficier de cette aide financière d'urgence ?

La demande se fera au moment du dépôt de plainte ou d'un signalement qui pourrait être fait par un hôpital au parquet ou par un travailleur social au procureur. L'idée initiale de la proposition de loi, c'est qu'on puisse sous 72 heures mobiliser la caisse d'allocations familiales (CAF) ou la mutualité sociale agricole (MSA), qui elles-mêmes informeront le département pour qu'on puisse enclencher une instruction administrative de la demande et un accompagnement social dans les délais les plus courts possibles, pour que la personne victime puisse bénéficier d'une aide financière et de l'accompagnement social nécessaire à faire à côté.

Dans l'esprit du projet de loi, comme il a été voté au Sénat, on parle d'une aide universelle sous forme de prêt, et non soumise à des conditions de ressources qui exclurait certaines victimes du dispositif. En fonction de la situation sociale, familiale et financière de la personne, cette aide peut bénéficier d'une remise totale ou d'une réduction. L'idée, c'est que ce prêt soit non remboursable pour ceux qui ont le RSA ou des revenus précaires. On laisse à la commission d'action sociale et au décret le soin de définir les seuils des caractères remboursables et non remboursables. Le gouvernement parle lui dans son texte réécrit d'une aide non remboursable, ou d'un prêt remboursable partiellement ou totalement en fonction de la situation, il écrit différemment les choses, mais l'intention est exactement la même.

Il faut aussi aider les personnes dans les démarches qui suivent, c'est pour ça qu'on a proposé qu'au moment du signalement ou du dépôt de plainte, on puisse envoyer un formulaire simplifié pour signaler à la CAF que cette personne, avec son accord, sollicite l'aide. Car si on dit à la personne d'aller se débrouiller avec la CAF, je crains qu'elle n'y aille pas.