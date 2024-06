Interpellé avec d'autres militants indépendantistes, Christian Tein est la figure la plus visible de l'insurrection kanak au mois de mai dernier. Porte-parole de la Cellule de coordination des actions de terrain, il a été placé en détention provisoire et transféré vers une prison de Mulhouse. Une décision qui a déclenché de nouvelles émeutes en Nouvelle-Calédonie.

Leur mise en examen semblait inéluctable, mais leur incarcération dans des prisons de l'Hexagone a surpris tout le monde et déclenché de nouvelles émeutes. Sept des onze militants indépendantistes qui avaient été interpellés la semaine dernière ont été placés en détention provisoire en métropole dans la nuit de samedi à dimanche pour leur rôle dans l'insurrection qui a paralysé la Nouvelle-Calédonie pendant plusieurs semaines, provoquant la mort de neuf personnes et d'innombrables dégâts.

Parmi eux : Christian Tein, le porte-parole de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), l'une des figures les plus en vue de la mobilisation contre la réforme électorale dont les indépendantistes redoutent qu'elles marginalisent la population autochtone kanak dans leur propre archipel. Inculpé notamment pour complicité de tentative de meurtre et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, il a été écroué à Mulhouse.

Une famille engagée

Dirigeant indépendantiste écouté sur le terrain, l'homme au physique râblé et au visage patelin n'est pas un nouveau venu dans les milieux indépendantistes. "Chez les Tein, on naît estampillé Union calédonienne, c'est comme ça", plaisante ainsi une militante de l'UC, le plus vieux parti politique du territoire, citée par l'AFP.

Le père, Emmanuel Tein, grand-chef de l'île Ouen, rattachée à la commune du Mont-Doré dans la banlieue sud de Nouméa, a lui-même été élu de l'UC à l'assemblée territoriale et à la commission municipale, ancêtres du congrès et de la commune. Le frère aîné, Tani Tein, aujourd'hui président du conseil coutumier de la grande-chefferie du Mont-Doré, a fait de la politique dans les années 1980. Quant au neveu, Dimitri Tein Qenegei, il fait lui aussi partie des militants de la CCAT placés en détention provisoire dans l'Hexagone.

Biberonné à la cause indépendantiste

Christian Tein appartient à la tribu kanak de Saint-Louis. C'est de ce territoire, sur la commune du Mont-Doré, à la fois tribu et quartier, qu'est partie la contestation contre le dégel de la loi électorale, un fief indépendantiste où la contestation sera restée la plus vive jusqu'au bout. L'envoyé spécial de TF1, Michel Scott, avait pu y pénétrer à la fin du mois de mai dernier, et rencontrer Christian Tein qui venait tout juste de voir son assignation à domicile être levée, après la levée de l'état d'urgence. L'homme était pressé de renouer avec le terrain, et de retrouver le dialogue direct avec les militants.

Le futur leader indépendantiste est né en 1968, dernier garçon d'une fratrie de dix enfants, et a grandi à l'ombre de la figure paternelle, respectée et connue du nord au sud de la Grande Terre. Une jeunesse entre l'île Ouen et le fief indépendantiste de Saint-Louis, où les Tein résident toujours. Il est enfant au moment des premiers rêves autonomistes kanak, et adolescent pendant les violences insurrectionnelles des années 1980.

"Tonton Bichou"

La CCAT, dont il est le porte-parole, est un organe créé en novembre 2023, pour coordonner les actions de terrain de différents partis indépendantistes, affiliés au FLNKS. C'est le cas de l'Union calédonienne (UC), dont Christian Tein, que ses camarades de lutte appellent "Tonton Bichou", est le commissaire général. Un parti fondé en 1953, et qui a suivi longtemps une ligne modérée parmi les indépendantistes, avant un virage plus radical dans les années 2000.

Entré à l'UC comme simple militant, Christian Tein gravit les échelons au point de devenir dans les années 2010 secrétaire général adjoint puis commissaire général du parti. Depuis une dizaine d'années, il occupait également des postes de collaborateur politique dans les institutions, le dernier en date auprès du président du gouvernement calédonien, Louis Mapou. "On n'a jamais vu un homme aussi rassembleur depuis Eloi Machoro", estime son grand frère Tani, rappelant la figure de cet instituteur tué par les forces de l'ordre le 12 janvier 1985, et à qui la jeunesse indépendantiste voue un véritable culte.

Porte-parole... et dirigeant ?

C'est directement dans les locaux de l'UC dans le quartier Magenta, à Nouméa, qu'ont été installés les bureaux de la Cellule de coordination, marquant la grande proximité entre les deux organes. S'il est officiellement le "porte-parole" de la CCAT, Christian Tein est d'ailleurs considéré par les observateurs comme son dirigeant, de fait. Le site fut aussi un des lieux clés pendant les émeutes, là où étaient donnés la plupart des rendez-vous avec des dirigeants indépendantistes, témoigne Michel Scott, grand reporter à TF1.

Le mouvement, qui n'a aucune existence juridique et dont tout le monde peut se réclamer, a vite suscité l'engouement, notamment parmi les jeunes, qui reprochent aux partis indépendantistes traditionnels leurs compromissions, tandis que la page CCAT était encore vierge.

Ce lundi, la CCAT a exigé "la libération et le retour immédiat" de ses militants pour qu'ils soient "jugés sur leur terre" et dénoncé les "tactiques coloniales" de la France. Le procureur à Nouméa a justifié cette mesure d'éloignement "en raison de la sensibilité de la procédure et afin de permettre la poursuite des investigations de manière sereine, hors de toute pression ou concertation frauduleuse". Si l'état d'urgence a été levé fin mai, le couvre-feu instauré depuis le début des émeutes vient d'être prolongé jusqu'au 1ᵉʳ juillet.