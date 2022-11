Violences faites aux femmes : 14% des Françaises se disent victimes de violences conjugales

Quant aux conjoints eux-mêmes, une proportion non négligeable d'hommes interrogés dans le cadre de cette enquête d'opinion minimisent voire nient certaines violences au sein du couple : 12% des hommes français estiment que donner une gifle à son ou sa conjointe, et le ou la forcer à avoir un rapport sexuel n'est pas une violence conjugale. Sur le volet économique, un sur cinq considère que confisquer ses moyens de paiement n'est pas une violence économique, ni même l'empêcher d'avoir accès à ses revenus et comptes bancaires, pour 26% d'entre eux. Les femmes, elles, sont moins nombreuses à partager chacune de ces opinions.

"Ces données éclairent à nouveau le fléau des violences sexistes contre lequel nous luttons, et sont accablantes", déclare dans le communiqué Françoise Brié, directrice générale de l'association. Les dispositifs d'accompagnement de Solidarités Femmes sont en effet de plus en plus sollicités. Parmi eux, des centres d'hébergement et d'accueil, mais aussi la ligne d'écoute du 3919, un numéro d'urgence pour les femmes victimes de violences : le nombre d'appels a augmenté de 14% par rapport à 2019, révélait la fédération mardi.