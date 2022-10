La Première ministre rend hommage à Sohane Benziane, brûlée vive il y a 20 ans à Vitry-sur-Seine

L'agresseur a été déclaré coupable en 2006 et condamné à 25 ans de prison pour "actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner", tandis que sur les lieux mêmes du drame, une plaque commémorative a été érigée en la mémoire de l'adolescente. "Pour que les garçons et les filles vivent mieux ensemble dans l'égalité et le respect", peut-on notamment y lire. 20 ans plus tard, il reste encore beaucoup à faire dans la lutte contre ce qui est désormais appelé "féminicide".