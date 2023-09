Violences faites aux femmes : le budget est loin de répondre aux besoins, selon un rapport

La somme estimée par la Fondation des femmes est bien loin de ce qui est actuellement consacré à cette lutte au sein de l'État. En 2023, 184,4 millions d'euros seront consacrés en tout à lutter contre ces violences, décrit la fondation qui a analysé des documents budgétaires publics.

Pour autant, ces besoins sont en hausse en raison de l'augmentation du nombre de femmes victimes qui dénoncent ces violences et du nombre de dispositifs d'accompagnement. Dans le détail, entre 2,3 et 3,2 milliards d'euros devraient servir à lutter contre les violences conjugales. Cette somme permettrait notamment de renforcer les dispositifs d'accueil, d'orientation et d'accompagnement global ainsi que les places d'hébergement spécialisées.

À l'heure actuelle, le budget de l'État dans ce domaine a progressé de 44,9 millions depuis 2019 pour atteindre 171,7 millions d'euros, selon la Fondation des femmes. Toutefois, "cette augmentation en valeur absolue masque une baisse des dépenses par victime de violences conjugales", une somme passée de 1310 euros à 967 euros.