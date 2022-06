Violences gynécologiques : comment sont-elles reconnues en France ?

En fait, la question n’a jamais été consacrée par un texte juridique, si ce n’est la loi Kouchner de 2002, qui pose le principe du "consentement libre et éclairé" avant chaque acte médical ou traitement."Il ne faut pas parler de vide juridique, mais d’absence de qualification pénale précise", souligne Me Emmanuel Daoud, avocat pénaliste et membre du collectif des Surligneurs. Les faits visés doivent donc être qualifiés d'une autre manière pour être répréhensibles juridiquement. "Plus précisément, en fonction des circonstances concrètes de l’espèce, le médecin responsable des violences gynécologiques pourra être poursuivi du chef de harcèlement sexuel, outrage sexiste, agression sexuelle, viol ou encore violences ayant entraîné une ITT de plusieurs jours."

D'après le pénaliste, l'introduction d'une nouvelle infraction pénale, propre aux violences gynécologiques, ne rendrait que la chose plus compliquée : "Il est plus simple, et pour l’accusation et pour la victime, de justifier d’une action pénale sur le fondement d’une disposition générale plutôt que d’avoir à démontrer tous les éléments d’une infraction spéciale réprimant les violences gynécologiques".