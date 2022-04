Y a-t-il eu "35% de plus de coups et blessures volontaires depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron" ?

Ce mardi sur France Inter, le député européen, Les Républicains, François Xavier Bellamy , dénonce une montée de la violence dans le pays et parle d’une augmentation de "35% des coups et blessures volontaires depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron".

Cette affirmation est-elle vraie ou fausse ? La hausse n’est pas de 35%, comme l’affirme François-Xavier Bellamy, mais de 31,3% s’il l’on se réfère au bilan statistique du ministère de l’Intérieur paru le 27 janvier 2022. Par "coups et blessures volontaires", on entend les violences infligées de manière intentionnelle à une victime. Elles peuvent être physiques (coups de poing, de pied...) comme psychologiques (menaces, harcèlement...). En 2021, police et gendarmerie ont enregistré 306 700 coups et blessures contre 233 600 en 2017.