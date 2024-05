Nouvelle-Calédonie : un gendarme tué, des centaines de blessés... Lourd bilan après deux jours d'émeutes

Quatre morts sont recensés en Nouvelle-Calédonie après deux jours d'émeutes. Un gendarme de 22 ans, arrivé sur l'archipel en renfort, a été tué. Une centaine de policiers et gendarmes sont par ailleurs blessés.

Seulement deux jours d'émeutes et déjà un bilan dramatique. Quatre personnes ont été tuées en Nouvelle-Calédonie, secouée par la fronde des indépendantistes contre une réforme électorale votée par le Parlement. Parmi les victimes : un gendarme, qui a succombé à ses blessures.

Le gendarme mobile de 22 ans appartenait à l'escadron de Melun, en Seine-et-Marne. Il a été touché par un tir dans le secteur de Plum, à l'est de Nouméa, a précisé la gendarmerie. "Il est mort après une nuit de protection dans un endroit particulièrement dangereux", a détaillé mercredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lors des questions au gouvernement au Sénat. "Les "vieux", comme on dit chez vous en Nouvelle-Calédonie, sont venus parler aux gendarmes, il a retiré son casque et il s'est fait tirer dessus en plein front", a-t-il ajouté.

"Une centaine" de policiers et gendarmes blessés

Selon le dernier bilan communiqué par l'Élysée, trois autres personnes sont mortes. D'après le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Louis Le Franc, la première victime a été tuée par balle, victime d'un tir "de quelqu'un qui a certainement voulu se défendre". Une seconde victime a été recensée pendant la nuit, a précisé ensuite le haut-commissaire, sans donner plus de détails. Le troisième mort a été annoncé par l'Élysée, sans précisions.

En outre, une "centaine" de policiers et gendarmes ont été blessés, a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, Gérald Darmanin. Les forces de l'ordre ont d'ailleurs mené un total de 140 interpellations dans la seule agglomération de Nouméa, selon le dernier bilan officiel.

Le territoire français du Pacifique sud est en proie à une situation insurrectionnelle, sur fond de contestation de la réforme constitutionnelle votée mardi par l'Assemblée nationale. Pour tenter de reprendre la main sur cette crise, Emmanuel Macron a décidé mercredi que l'état d'urgence serait instauré dans le territoire. Le dispositif permet des mesures de sécurité exceptionnelles, comme des restrictions à la liberté de circulation ou de réunion.