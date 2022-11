Violences sexuelles : dans les transports d'Île-de-France, les jeunes femmes principales victimes

Parmi les femmes se disant victimes, deux sur cinq (40,9%) disent subir du harcèlement sexuel ou sexiste, un peu moins d'une sur quatre (22,9%) de la violence physique uniquement, tandis que plus d'un tiers (36,2%) est confronté à la fois à une agression physique (viol ou tentative, attouchements, frottements, etc) et à du harcèlement.

Par ailleurs, l'Institut Paris Région souligne que près de la moitié des femmes victimes ont moins 25 ans : elles représentent 47,5% des concernées, contre 34,7% pour les hommes victimes de la même tranche d'âge. Les jeunes femmes sont aussi les plus anxieuses dans les transports franciliens : "87,1 % des femmes victimes (de 18 à 24 ans, ndlr) déclarent au moins une expérience de peur au cours de l’année précédente, un taux qui diminue à 68,2 % chez les 55 ans et plus". De plus, les victimes âgées de 18 à 34 ans sont plus nombreuses à se sentir régulièrement en insécurité : environ un quart d'entre elles citent dix situations anxiogènes rencontrées en une année seulement.

Parmi les raisons d'être inquiètes, les femmes, quel que soit leur âge, citent en général la présence de personnes alcoolisées ou droguées dans les gares et les trains, le fait de se retrouver seules dans des lieux déserts, l'absence de personnel de transport aux alentours et la présence de voyageurs incivils. Enfin, pour les femmes comme pour les hommes, les lieux les plus anxiogènes sont les trains et RER, des transports où les atteintes sexuelles et sexistes sont, dans les faits, les plus nombreuses.